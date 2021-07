Rainbow Six Siege: ci sarà mai un sequel? Ne parla il Creative Director

Nel corso di una sessione di Domande e Risposte tenutasi nei giorni scorsi su Reddit, il Creative Director di Rainbow Six Siege, Leroy Athanassof, ha affrontato la questione dello sviluppo del sequel discutendone con i frequentatori del noto forum videoludico.

L'esponente del team di sviluppo di Ubisoft impegnato nel supporto dell'iconico sparatutto multiplayer chiarisce i dubbi degli appassionati spiegando loro che "Siege è un videogioco in costante evoluzione. Il Rainbow Six Siege del futuro sarà radicalmente diverso dal Siege di oggi, al punto tale da poter spingere le persone a ritenere che sia diventato Siege 2. Tuttavia, come team di sviluppo, crediamo fermamente di poter apportare questi cambiamenti in maniera incrementale, rimanendo nell'alveo dell'attuale struttura di Siege".

Pur confermando lo sviluppo di tantissimi contenuti, Athanassof ritiene perciò che la natura GaaS di Rainbow Six Siege mal si sposerebbe con l'idea del passaggio a un nuovo capitolo: "Siege 2 significherebbe lanciare un nuovo gioco, e con esso un nuovo ambiente, probabilmente un nuovo inventario e forse anche un nuovo team di sviluppo. Non riteniamo che questa sia la strada da percorrere per supportare la community. I giocatori hanno investito tanto in Siege e vogliamo proteggere quell'investimento, aumentandone il valore per rendere l'attuale 'casa' dei fan un posto sempre migliore. È un po' come ristrutturare e rinnovare una vecchia casa per renderla più moderna, brillante e attraente".

In un precedente intervento, i rappresentanti di Ubisoft hanno anche discusso del possibile passaggio di Rainbow Six Siege al modello free to play.