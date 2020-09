Rainbow Six Siege: una serie di screenshot mostra il rework di Chalet

Come ormai da tradizione, anche la prossima stagione di Rainbow Six Siege accoglierà non solo un nuovo operatore ma anche un importante rework per una delle mappa già disponibili da tempo nello sparatutto. In Operation Shadow Legacy sarà infatti Chalet a subire qualche ritocco e gli sviluppatori hanno svelato tutte le novità della mappa.

Sui canali social ufficiali della software house francese sono state pubblicate le planimetrie dell'arena, grazie alle quali è possibile scoprire quali sono state le modifiche apportate. La mappa, disponibile sin dal day one dello shooter, permette ora ai giocatori di salire sul tetto e presenta una serie di cambiamenti al primo piano, ovvero l'area che ha subito il maggior numero di modifiche. Va precisato che il rework di Chalet è solo una delle novità della prossima stagione, dal momento che Operation Shadow Legacy vedrà l'arrivo di Sam Fisher (iconico protagonista di Splinter Cell) come nuovo operatore d'attacco.

Prima di lasciarvi alla serie di screenshot, vi ricordiamo che la nuova espansione gratuita arriverà nel corso delle prossime settimane e per i primi sette giorni dall'uscita solo i possessori del Season Pass potranno giocare nei panni del nuovo personaggio. Tutti gli altri utenti dovranno invece attendere una settimana per poterlo acquistare con i propri Punti Fama nel negozio in game.

Avete già letto la nostra anteprima di Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operation Shadow Legacy? Sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli sul programma invita un amico di Rainbow Six Siege.