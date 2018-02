Rainbow Six Siege: i server di test tecnico per l'Operazione Chimera sono ora disponibili

Oggi l’diè stata ufficialmente rilasciata sui server di test tecnico fino al 2 marzo. I giocatori interessati possono partecipare esclusivamente su PC.

I server di test tecnico sono una versione alternativa di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Permettono ai giocatori di provare alcune modalità di gioco in anticipo che verranno poi implementate sui server principali. Non è garantita un’esperienza di gioco ottimale sui server di test tecnico.

L’Operazione Chimera introduce due nuovi operatori, Lion e Finka, membri di un’unità specializzata nell’affrontare minacce chimiche, biologiche, radioattive e nucleari (CBRN). Inoltre, Lion e Finka rappresentano le unità anti terrorismo francesi e russe nella veste di specialisti di pericoli biologici. Oltre alle partite tradizionali nel multiplayer competitivo di Rainbow Six Siege, questi nuovi Operatori potranno utilizzare le loro armi e gadget in Outbreak, il nuovo evento in cooperativa della durata di quattro settimane che inizia il 6 marzo.

L’evento Outbreak a durata limitata sarà disponibile periodicamente durante la fase dei server di test tecnico partendo dal 20 febbraio, ciò permetterà agli sviluppatori di migliorare vari aspetti e implementare le giuste modifiche.

Ubisoft ha recentemente parlato del futuro del franchise: nessun sequel e 100 Operatori in 10 anni nei piani della casa francese.