Rainbow Six Siege: Set Operatore di Caveira gratis per gli abbonati Twitch Prime

Prosegue il rapporto di collaborazione tra Ubisoft e Twitch per Rainbow Six Siege: a partire da oggi 16 settembre, tutti gli abbonati a Twitch Prime (servizio incluso in Amazon Prime) possono riscattare gratuitamente un Set Operatore per Caveira.

All'interno del pacchetto sono inclusi il copricapo e la divisa con dettagli blu, la skin per arma Mimesis Aqua e il ciondolo Blue. Trovate un'anteprima degli oggetti nel filmato condiviso in calce a questa notizia. Il Set Operatore per Caveria potrà essere riscattato gratuitamente fino al 16 ottobre, giorno in cui verrà sostituito dal Set Operatore per Jackal e il ciondolo Ultra Mega Fan. Per poter usufruire di questo regalo è necessario associare l'account Uplay che utilizzate per giocare al vostro profilo Twitch con una sottoscrizione Prime attiva (vanno bene anche i 30 giorni di prova). Trovate tutte le indicazioni necessarie sulla pagina dedicata all'iniziativa.

Rainbow Six Siege, a distanza di quattro anni dal lancio, continua a riscuotere successo e a macinare record. Il titolo di Ubisoft ha superato quota 50 milioni di giocatori e ha appena dato il benvenuto all'Operazione Ember Rise, che ha introdotto i nuovi Operatori Goyo e Amaru.