Rainbow Six Siege: Set Operatore Jackal gratis per gli abbonati Twitch Prime

Il rapporto di collaborazione tra Ubisoft e Twitch volto a premiare i giocatori di Rainbow Six Siege prosegue con la terza e ultima iniziativa: dopo i Set Operatore di Caveira e Ash, adesso tocca al Set Operatore di Jackal!

Fino al 17 novembre, tutti gli abbonati a Twitch Prime possono riscattare gratuitamente il Set Operatore di Jackal, comprendente l'uniforme Indigo Blue, il copricapo Indigo Highlight, la skin per arma Mimesis Morpho e il ciondolo Jackal Indigo. Come se non bastasse, in aggiunta a tutto ciò c'è anche il ciondolo leggendario Ultra Mega Fan. Per poter riscattare le ricompense è necessario associare l'account Uplay che utilizzate per giocare al vostro profilo Twitch con una sottoscrizione Prime attiva (vanno bene anche i 30 giorni di prova). Tutte le informazioni necessarie sono tranquillamente reperivili sulla pagina dedicata all'iniziativa.

A proposito di Jackal: l'Assalitore spagnolo è uno degli Operatori che subiranno delle modifiche con la mid-season patch di Rainbow Six Siege, la cui data di pubblicazione è ancora ignota. Assieme a lui, verranno bilanciati anche Twitch, Kaid e Lesion. Intanto, il successo di Rainbow Six Siege non accenna a diminuire: lo scorso mese ha superato quota 50 milioni di giocatori.