Rainbow Six Siege: sfide a palle di neve nell'Evento Invernale Snow Brawl

A partire da martedì 14 dicembre, gli appassionati di Rainbow Six Siege potranno sfidarsi a palle di neve partecipando alle attività Snow Brawl dell'evento Internale dello sparatutto multiplayer.

L'evento Snow Brawl vede gli Operatori ingaggiare una battaglia senza esclusione di colpi in una rivisitazione "a tinte natalizie" della modalità Cattura la Bandiera. L'arsenale a propria disposizione sarà costituito da un rifornimento infinito di palle di neve e dal Lanciatore Snowblast come arma secondaria, con attività da svolgersi nella riedizione festiva della mappa Chalet.

Ogni bandiera potrà essere lanciata dal portatore o conquistata abbattendo chi le trasporta. Le bandiere cadute possono essere raccolte e riportate alla propria base; chi viene colpito per tre volte viene riportato al luogo di rientro originario. Nel corso della partita si può accedere anche a dei potenziamenti specifici, come Velocità di Corsa, Ritmo di Fuoco, Munizioni Pugni d'Aria e Pack Salute.

In Snow Brawl si può combattere come Lame Blu con gli Operatori Ash, Blackbeard, Buck, Montagne e Osa o Tempeste Arancioni insieme agli Operatori Castle, Frost, Rook, Thorn e Vigil. La Collezione Snow Brawl comprende 45 oggetti invernali tra uniformi, caschi, skin per le armi a tema e una Card Operatore per le squadre Tempeste Arancioni e Lame Blu. Per tutta la durata dell'evento, i pacchetti Collezione Snow Brawl possono essere ottenuti completando le sfide Evento speciali o acquistandoli per 300 Crediti R6 o 12,500 Punti Fama. L'evento invernale di Rainbow Six Siege si concluderà il 4 gennaio 2022.