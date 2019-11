Rainbow Six Siege Shifting Tides: bilanciamenti per Kaid, Glaz, Warden e diverse armi

Manca ancora qualche giorno all'inizio della Stagione 4 dell'Anno 4 di Rainbow Six Siege e al lancio dell'Operazione Shifting Tides, ma le settimane di test condotte nel PTS hanno permesso al team di sviluppo di delineare i principali bilanciamenti ad armi e operatori che ne accompagneranno il lancio.

Bilanciamenti alle armi

La SMG M-12 vedrà aumentare i suoi danni da 36 a 40, dal momento che è stata riconosciuta come una delle mitragliette più lente e meno efficaci nel gioco. Molti giocatori le preferiscono la Luison, pertanto verrà resa più forte. Lo Shotgun FO-12 è stato giudicato troppo potente, dunque i suoi danni oltre i 10 metri diminuiranno, la dispersione dei proiettili aumenterà e la precisione sarà ridotta. Stesso discorso per il SASG-12, che subirà un trattamento simile con l'aumento della dispersione e la riduzione della precisione. Al BOSG 12.2 verrà aggiunto il mirino ACOG, che dovrebbe offrire ulteriori opportunità ai giocatori senza aumentare l'efficacia dell'arma.

Bilanciamenti agli Operatori

L'evidenziatore del mirino ottico di Glaz subirà un aumento dell'intensità di base, per aiutarlo a individuare i nemici anche quando il mirino non è carico. Il Raggio dell'Elettroartiglio di Kaid sarà aumentato da 0,75 m a 1,3 m, mentre le Granate a impatto saranno sostituite con il filo spinato. Un raggio più ampio, piuttosto che un terzo Elettroartiglio, sarà più semplice da gestire per gli assalitori. Destino diverso per Warden: il suo filo spinato sarà sostituito con il C4, che dovrebbe offrirgli maggiori opportunità di difendere il sito della bomba senza esporsi troppo. Il team ha inoltre anticipato una rielaborazione per Jackal, senza fornire dettagli al riguardo, in quanto rappresenta l'assalitore più bannato in assoluto e grande fonte di frustrazione per i giocatori.

Tutte queste modifiche sono già disponibili nel PTS, e diventeranno attive anche nei server live in occasione del lancio dell'Operazione Shifting Tides, che vedrà anche una modifica del sistema di penetrazione dei proiettili.