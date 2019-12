Rainbow Six Siege: Shifting Tides è disponibile su PS4, Xbox One e PC, tutte le novità

L'Operazione Shifting Tides, la quarta e ultima stagione dell’Anno 4 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre che in UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows.

L’Operazione Shifting Tides introduce due nuovi Operatori, Kali dall’India e il keniano Wamai. In aggiunta, la mappa Parco divertimenti è stata completamente rinnovata per migliorarne giocabilità ed estetica, oltre ad aver apportato diversi miglioramenti. I possessori del Pass Anno 4 possono già usare i nuovi Operatori, mentre gli altri giocatori potranno sbloccarli a partire dal 10 dicembre usando i Punti Fama o i Crediti R6. Inoltre, tutti gli utenti potranno usufruire gratuitamente degli altri nuovi contenuti stagionali, tra cui la versione rinnovata della mappa Parco divertimenti.

Kali, l'assaltatrice

Kali è una nuova Assaltatrice proveniente dall’India ed equipaggiata con il CSRX 300, un fucile di precisione in grado di distruggere barricate con un solo colpo, oltre a creare enormi fori nelle pareti più fragili. Il suo gadget è il dardo esplosivo LV-EL, innestato sotto la canna e utilizzabile contemporaneamente ai mirini del CSRX 300. Anch'esso può fare breccia in barricate e portelli, ma soprattutto, può distruggere tutti i gadget presenti su entrambi i lati di una parete, che sia rinforzata o meno.

Wamai, il difensore

Wamai, il nuovo Difensore proveniente dal Kenya, può impiegare il sistema Mag-NET, un gadget adesivo e da lancio che si attacca a diverse superfici e attira i proiettili nemici nella propria posizione, prima di auto-distruggersi per neutralizzarli. Quindi, posizionandolo strategicamente, Wamai può non solo disinnescare l’efficacia di granate e proiettili nemici, ma persino usarli contro i loro stessi utilizzatori.

Modiche alla mappa Parco divertimenti

Le modifiche alla mappa Parco divertimenti riguardano sia gli ambienti interni che quelli esterni. Il principale cambiamento negli ambienti esterni è la rimozione della monorotaia. Al suo posto, le sezioni est e ovest dell’edificio sono state avvicinate tra loro, con il Corridoio giallo e le Brandine che ora sono connessi all’Ufficio e alla Stanza iniziazione, tramite pareti distruttibili. Internamente, l’intera area inferiore è stata rimodellata rendendo omaggio alle origini della mappa, con i siti della bomba del Gargoyle e della Sala da pranzo infestata che sono stati sostituiti con la Sala del trono e l’Armeria. In quest’area, la nuova Sala del gong diventerà il nuovo ingresso principale, mentre la parte sud-ovest dell’ingresso della sala giochi sarà murata. La Scala del drago (in precedenza nota come la Scala infestata), ora si affaccia a est e non più a nord.

L’Operazione Shifting Tides include anche altri aggiornamenti, come le modifiche alla penetrazione degli arti, la diminuzione dei prezzi di Hibana, Echo, Dokkaebi, Vigil, Zofia, Kaid e Nomad e dei bilanciamenti per Kaid, Glaz, Warden e diverse armi.