Rainbow Six Siege Shifting Tides: tutti i problemi che verranno risolti nei futuri update

Da oltre 10 giorni gli Operatori di tutto il mondo stanno giocando ai contenuti aggiunti con Shifting Tides, nuova operazione di Rainbow Six Siege che tra le altre cose ha introdotto l'attaccante Kali, il difensore Wamai e il rework della mappa Parco divertimenti.

Purtroppo, sono anche emerse una serie di problematiche che, in alcuni casi, inficiano il corretto svolgimento delle partite. Per fortuna, i ragazzi di Ubisoft Montreal si sono già messi al lavoro per risolverle, e con un comunicato ufficiale hanno delineato tutti gli interventi che verranno compiuti con le prossime patch. Il team risolverà:

I problemi con la propagazione del suono: in particolare le discrepanze al modo in cui il suono si propaga attraversando ostacoli differenti come muri, barricate, finestre, rinforzi, o passando accanto ad essi tramite un percorso differente;

Ban temporaneo rientrando in una sessione classificata: problema emerso dopo l'introduzione delle misure per contrastare gli attacchi DDoS, il sistema verrà presto ricalibrato;

Detriti bloccati all'interno delle barricate: a volte dei detriti restano bloccati all'interno delle barricate su porte o finestre, modificando le linee di tiro degli Operatori;

Incoerenze nel modo in cui i gadget interagiscono/distruggono gli oggetti nelle mappe;

Il team ha inoltre notato un tasso di ban molto elevato per gli operatori Blitz, Echo e Caveira nelle partite classificate, per cui ha cominciato a valutare un intervento in merito. Infine, segnaliamo che verrà introdotto un nuovo benchmark su PC - quello attuale è diventato obsoleto - per meglio rappresentare le prestazioni su differenti configurazioni di PC

