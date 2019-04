Rainbow Six Siege: singleplayer e nuovi capitoli in un sondaggio Ubisoft

Stando a una serie di messaggi pubblicati su Reddit dai giocatori più assidui di Rainbow Six Siege, i canali social di Ubisoft avrebbero invitato i membri della community dello sparatutto tattico a partecipare a un sondaggio che potrebbe offrire delle importanti anticipazioni sul futuro della serie.

Sulla scorta delle informazioni condivise dai redditor, apprendiamo infatti che Ubisoft avrebbe chiesto ai fan di valutare quanto siano interessati all'introduzione di "nuovi tipi di gameplay". La rosa di quesiti posti da Ubi è piuttosto ampia e comprende domande sul potenziale "indice di gradimento" per funzionalità e innovazioni legate, ad esempio, all'aggiunta di una modalità PvE, di una campagna singleplayer e di un modulo a mondo aperto in cui poter esplorare liberamente uno scenario di dimensioni medio-grandi.

Particolarmente interessante è poi il riferimento a un non meglio precisato "nuovo capitolo di Rainbow Six" e alla volontà, da parte degli appassionati di Siege, di valutarne l'acquisto al lancio anche qualora dovesse comprendere al suo interno delle modalità di gioco atipiche per questa IP come, appunto, la campagna in singolo o il free roaming.

La notizia del sondaggio sul futuro della serie segue di qualche ora l'iniziativa promossa da Ubisoft perannunciare delle ricompense per gli appassionati che aiuteranno gli autori di Ubisoft a rintracciare i bug più fastidiosi e velocizzare, così facendo, il processo di sviluppo delle patch correttive e degli update di Rainbow Six Siege. E voi, come accogliereste un eventuale sequel di R6S votato al singleplayer, alle sfide PvE e all'open world?