Rainbow Six Siege: il Six Invitational 2022 si farà...ma non in Canada

Il Six Invitational sta per tornare, per la gioia di tutti gli appassionati dello shooter tattico targato Ubisoft. Dopo l’edizione dello scorso maggio, che modificò tanto il mese quanto la location (Parigi), quest’anno il mondiale di R6 rientrerà nella solita collocazione temporale: febbraio (dall’8 al 20, per esattezza).

Muterà nuovamente il luogo, però, a causa - come ormai di consueto - del protrarsi della situazione sanitaria globale e delle norme restrittive del Canada, le quali impongono una stretta agli eventi in presenza. Per questo, dopo il Major dello scorso novembre, la Svezia tornerà ad ospitare un evento di Rainbow Six, il più importante della stagione.

Stoccolma, dopo la cittadina di Gavle, si prepara quindi ad essere il palcoscenico su cui le migliori venti organizzazioni del globo si daranno battaglia per strappare il titolo di campioni del mondo. Certo, come ormai tradizione da due anni a questa parte, l’evento sarà a porte chiuse, ma Ubisoft ha ben pensato di aprirsi alla community e sopperire l’assenza di pubblico in presenza con un format sempre più sfruttato nell’esport: i “watch party”.

Sembra che Ubisoft abbia intenzione di selezionare un manipolo di content creator per permettere loro di creare, appunto, contenuti inediti durante le dirette dell’Invitational. Insomma, i content creator andranno a rivestire il ruolo di anello di congiunzione tra l’evento e la community. Quest’anno, purtroppo, l’Italia non sarà rappresentata.

I Mkers non ce l’hanno fatta a qualificarsi. Comunque, un piccolo “pezzo” del nostro Paese sarà a Stoccoloma: l’analyst Riccardo Massimino Font (o Hybrid), da tempo in forza ai nipponici dei Cyclops.

