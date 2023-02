Rainbow Six Siege: il Six Invitational 2023 comincia il 7 febbraio, siete pronti?

Se da un lato il sogno Six Invitational per i Mkers è finito, dall’altro è appena iniziato per ben venti squadre che, a breve, si riuniranno a Montreal e Laval, in Canada, per sfidarsi nel Tom Clancy's Rainbow Six Invitational 2023. Dal 7 al 19 febbraio i fan dovranno prepararsi a battaglie incredibili tra i migliori team della scena pro.

L'evento, fiore all'occhiello dell'anno agonistico di Rainbow Six Siege, vedrà 20 squadre da tutto il mondo competere per il titolo di Campioni del Mondo e per un montepremi di 3.000.000 di dollari. Dopo due anni, peraltro, finalmente l’evento sarà di nuovo aperto al pubblico per gli ultimi 3 giorni della manifestazione a Laval, in Canada. In tale località ci saranno sessioni meet & greet, stand per provare le novità della nuova Season e negozi per il merchandising.

Ma venendo ai dettagli del Six Invitational 2023, queste sono le date dell’evento:

Group Stage: dal 7 all'11 febbraio - Non aperto al pubblico

Playoff Parte 1: dal 13 al 15 febbraio - Non aperto al pubblico

Playoff Parte 2 & Finalissima: dal 17 al 19 febbraio - Aperto al pubblico, al Place Bell

Le venti squadre partecipanti sono invece le seguenti:

w7m esports (America Latina)

Team BDS (Europa)

Wolves Esports (Europa)

DarkZero Esports (Nord America)

Team Liquid (America Latina)

Astralis (Nord America)

KOI (Europa)

M80 (Nord America)

Oxygen Esports (Nord America)

G2 Esports (Europa)

FaZe Clan (America Latina)

Soniqs (Nord America)

Heroic (Europa)

MNM Gaming (Europa)

Elevate (Asia-Pacifico)

Cyclops athlete gaming (Asia-Pacifico)

Dire Wolves (Qualificati Asia-Pacifico)

Team Secret (Qualificati Europa)

LOS ONE (Qualificati America Latina)

Spacestation Gaming (Qualificati Nord America)

Ulteriori dettagli sul Six Invitational 2023, come i dettagli sul format della competizione, le attività in loco, gli orari, i watch party e altro ancora, sono disponibili nella Guida all'evento sul sito ufficiale.