Rainbow Six Siege: Six Invitational 2023 confermato a Montreal a febbraio

Ubisoft ha annunciato che il suo principale evento eSport di Rainbow Six Siege, il Six Invitational 2023, si svolgerà a Montreal, in Canada. Il torneo più importante della stagione competitiva per lo sparatutto tattico si avvicina sempre di più, e gli appassionati non vedono l’ora!

Il Six Invitational si svolgerà dal 7 al 19 febbraio, presso l'arena Place Bell, luogo nel quale Ubisoft svelerà anche tutti i dettagli chiave della prossima stagione di Rainbow Six Siege. Prima di sapere le informazioni più importanti per il resto del 2023, però, il pubblico vedrà le squadre migliori al mondo lottare per il titolo mondiale.

I fan conosceranno le 16 squadre qualificatesi per il Six Invitational 2023 attraverso la classifica globale dopo il Six Major di Jönköping di novembre; quattro posti verranno invece messi in palio tramite i Six Invitational Qualifiers in Asia-Pacifico, Europa, America Latina e Nord America. La prima fase sarà offline, tra gironi e inizio playoff, e non vedrà la partecipazione del pubblico in presenza; quest’ultimo potrà unirsi soltanto per la seconda parte dei playoff e la Grand Final.

Al momento non è ancora noto il montepremi del 2023, ma dovrebbe restare attorno ai 3 milioni di dollari come nel 2022, grazie al contributo di pochi ma importanti partner commerciali.

Ha ancora corso, peraltro, la modalità Doktor’s Curse su R6:Siege per portare divertimento e terrore nel titolo Ubisoft.