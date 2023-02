Rainbow Six Siege: Six Invitational 2024 confermato in Brasile

Dopo la vittoria del Six Invitational 2023 da parte dei G2, giunta decisamente a sorpresa grazie anche a una performance stellare di Benjamaster, Ubisoft conferma che il Six Invitational 2024 si svolgerà in Brasile, portando il più grande evento di eSport di Rainbow Six Siege nella regione LATAM.

Lo studio franco-canadese ha rivelato, assieme all’organizzatore di tornei BLAST, tutto il programma per la stagione 2023/2024 fino al Six Invitational, confermando un’importante partnership per l’intero anno. Sappiamo, pertanto, anche le location dei tornei chiave del 2023: il primo Major si terrà a Copenaghen, in Danimarca, a maggio, mentre il secondo si terrà negli Stati Uniti a novembre in una località ancora non precisata.

Per quanto concerne il Six Invitational, è la terza volta che si svolge al di fuori dei confini canadesi: nel 2022 si è tenuto in Svezia, mentre nel 2021 è stata la volta di Parigi. Il Brasile era però la scelta più ovvia dato il boom degli esport nel paese negli ultimi 12 mesi: ricordiamo, difatti, che ci sono stati un Major di CS:GO e l'evento inaugurale LOCK//IN del VALORANT Champions Tour.

Pur non conoscendo il luogo esatto del grande evento di Rainbow Six Siege, una cosa è certa: i fan brasiliani sapranno rendere il torneo ancor più sensazionale da guardare.

In tutto questo, la stessa Ubisoft ha confermato che per i prossimi dieci anni Rainbow Six Siege sarà il suo titolo prioritario.