Rainbow Six Siege: parte il Six Invitational 2024, in palio 3 milioni di dollari!

Come preannunciato da Ubisoft, il Six Invitational 2024 di Rainbow Six Siege si terrà in Brasile: nella cornice del Ginásio do Ibirapuera di San Paolo, le 20 migliori squadre di R6S si sfideranno per il titolo di Campioni del Mondo.

Il prossimo evento eSport organizzato da Ubisoft e BLAST si svolgerà dal 13 al 25 febbraio e metterà in palio ben 3 milioni di dollari di montepremi. Il Six Invitational, come noto, rappresenta l'apice delle sfide competitive annuali di BLAST R6 e conclude 12 mesi di sfide agguerrite, contribuendo a dare forma alla griglia delle 20 migliore squadre chiamate a contendersi il trofeo più prestigioso dello sparatutto multiplayer di Ubisoft.

L'edizione 2024 del Six Invitational si articolerà in tre diverse fasi, per poi culminare nel fine settimana di sfide davanti al pubblico del Ginásio do Ibirapuera di San Paolo.

Six Invitational 2024: date e location

Gruppi: dal 13 al 17 febbraio - non aperti al pubblico

Playoff - Parte 1: dal 19 al 21 febbraio - non aperti al pubblico

Playoff - Parte 2: dal 23 al 25 febbraio - aperti al pubblico presso il Ginásio do Ibirapuera

Il Six Invitational 2024 si svolgerà in America Latina per la prima volta nella storia di Rainbow Six Esports e sarà caratterizzato da numerose attività in loco e da importanti rivelazioni per le novità in arrivo nell'Anno 9 di Rainbow Six Siege.