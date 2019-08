Rainbow Six Siege: ecco le squadre che competeranno per $500.000 al Six Major Raleigh

Ubisoft ha annunciato che sedici delle migliori squadre della Rainbow Six Pro League sono arrivate a Raleigh, nella Carolina del Nord, per partecipare al Six Major Raleigh, il primo evento Major degli Stati Uniti nella storia di Rainbow Six, che si terrà dal 12 al 18 agosto

Condotta da Alex "Goldenboy" Mendez con l’analisi di Ghassan "MiloshTheMedic" Finge a fianco di una serie di altri talentuosi caster e analisti, la competizione includerà le seguenti 16 squadre:

Campione del Six Invitational 2019

G2 Esports (Europa)

Finalisti Stagione IX della Pro League

Evil Geniuses (America del Nord)

DarkZero (America del Nord)

Team Empire (Europa)

Vodafone Giants (Europa)

FaZe Clan (America latina)

Immortals (America latina)

Fnatic (Asia-Pacifico)

Nora-Rengo (Asia-Pacifico)

Vincitore Allied Esports Vegas Minor

Team Secret (Europa)

Vincitore Dreamhack Valencia

Rogue (America del Nord)

Vincitori qualificazioni online

TSM (America del Nord)

Team forZe (Europa)

Team NiP (America latina)

Cyclops Athlete (Asia-Pacifico)

Squadra invitata per il paese ospitante

Spacestation Gaming (America del Nord)

Dopo un’intensa fase a gironi che durerà fino a domani, 14 agosto, le otto squadre qualificate si sfideranno alle finali del Major per un montepremi di 500.000 dollari presso il Raleigh Convention Center, a partire dal 16 agosto.

Sarà possibile assistere alla fase a gironi della competizione fino al 14 agosto sul canale Twitch di Rainbow Six. Per il weekend delle finali, sarà sufficiente collegarsi alle ore 15 italiane di venerdì 16 agosto per guardare la cerimonia di apertura, che sarà seguita dai quarti di finali. La diretta in streaming di sabato inizierà alle 16:30 e includerà le semifinali, oltre a uno Showmatch. Domenica, le attività inizieranno alle 16:30 italiane con la finalissima del campionato, il Creator’s Cup Showmatch, che vedrà la partecipazione di Shroud, e un panel esclusivo che svelerà la prossima operazione di Rainbow Six Siege e gli imminenti aggiornamenti del quarto anno, sia relativi al gioco che al panorama esport.

Ogni fan che parteciperà all’evento otterrà un ciondolo del Six Major Raleigh nel gioco e avrà l’opportunità di partecipare ad alcune attività, tra cui uno speciale store di Ubisoft con un’ampia gamma di prodotti, collezionabili e oggetti esclusivi del Major Raleigh, stand di espositori e squadre esport, oltre alla presenza del team artistico e di reclutamento di Ubisoft, che illustrerà le oltre 1.300 posizioni lavorative aperte nella società.

Per i fan che si collegheranno online su Twitch durante il weekend della finale, da venerdì 14 agosto fino a domenica 18 agosto, tornano i Twitch Drop, che includeranno sei livelli di ciondoli esclusivi. Maggiori dettagli sono disponibili qui.