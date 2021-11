Rainbow Six Siege, si conclude l'Anno 6: il nuovo Operatore Thorn debutta con High Calibre

Dopo la pubblicazione del trailer di presentazione di Thorn in Rainbow Six Siege, è tempo di scoprire tutte le principali novità in arrivo con la Stagione High Calibre dello shooter tattico di Ubisoft.

Quarta e ultima stagione dell’Anno 6 del titolo, quest'ultima introdurrà come ormai da tradizione un nuovo Operatore. Gli appassionati potranno in particolare vestire i panni di Thorn, combattente di origine irlandese, che conta nel proprio arsenale i dispositivi di prossimità Razorbloom Shells e un’arma nuova, l’UZK50Gi. Specializzato in operazioni di difesa, Thorn è un Operatore caratterizzato da velocità e armatura medie, che non disdegna il nuovo UZK50Gi o l’M870 come arma primaria e il 1911 TACOPS o C75-AUTO come arma secondaria.



In aggiunta al nuovo Operatore, la Stagione High Calibre di Rainbow Six Siege renderà disponibile anche una nuova versione della mappa Outback. Ridisegnata dal team, quest'ultima accoglie ora un'area esterna e un edificio ampiamente modificati, con l'obiettivo di rendere più semplice la pianificazione dell'azione per gli Attaccanti. Presenti all'appello anche diversi interventi di aggiornamento del bilanciamento, che coinvolgono in particolare i droni di Finka, Echo e Mozzie, videocamere a prova di proiettile, nuove regole per le videocamere esterne.



Con High Calibre, i giocatori hanno inoltre la possibilità di personalizzare le Schede Operatore, grazie all'utilizzo di animazioni di vittoria, colori e molto altro. Il Server Test della Stagione 4 dell'Anno 6 di Rainbow Six Siege è disponibile a partire da quest'oggi, martedì 9 novembre. Per festeggiare le novità, dal 12 al 15 novembre sarà possibile guadagnare il doppio dei punti con il Battle Pass di Rainbow Six Siege.

Per tutti i dettagli relativi alle novità in arrivo nello shooter Ubisoft, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima della Stagione 6 High Calibre di Rainbow Six Siege, a cura del nostro Giovanni Calgaro.