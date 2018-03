Rainbow Six Siege: la Stagione 7 della Pro League è iniziata

ha annunciato che ladelladiinizierà questa settimana nelle quattro regioni di Asia-Pacifico, Europa, America Latina e Nord America.

La prima regione che darà inizio alla Stagione 7 della Pro League è l’America del Nord. Il match di stasera vedrà confrontarsi gli Evil Geniuses, finalisti del Six Invitational, e Ronin, un team conosciuto precedentemente col nome di Onslaught. L’Asia Pacific sarà la successiva con i tornei locali che inizieranno domani in Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Sud Est Asiatico. L’America Latina inizierà mercoledì con una sfida brasiliana tra Black Dragons e Red Canids, ex MyP e-Sports. Per concludere questa prima settimana della Stagione 7 della Pro League, l’Europa darà inizio agli scontri con lo stesso duello che ha aperto il Six Invitational 2018: i campioni del mondo PENTA Sports contro i francesi Vitality

Questa settimana continuano anche i tornei Go4 R6 di ESL che vedono scontrarsi i migliori team italiani ogni sabato su PC, Xbox One e PS4. In particolare, sabato 17 marzo alle ore 15:00 si svolgeranno i match della Italy Cup #39 su PS4 che si giocheranno fino ai quarti di finale, mentre le semifinali e finali della competizione verranno giocate di domenica dalle ore 20:45 per decretare il team migliore tra i 43 iscritti fino ad ora per questa sessione. Durante la giornata di sabato 17 si svolgeranno anche i match Go4 su PC e Xbox One. Per seguire in diretta la partita tra PENTA Sports e Vitality così come i tornei Go4, seguiteci su Rainbow Six Italia e su Twitch.

La Stagione 7 dà inizio all’Anno 3 della Pro League di Tom Clancy’s Rainbow Six. Cominciando da quest’anno, la Stagione 7 farà da transizione tra il precedente formato di tre mesi e porrà le basi per il nuovo formato della Pro League annunciato a gennaio: ogni Anno sarà d’ora in poi composto da due Stagioni della Pro League della durata di sei mesi. Questa struttura prenderà piede con la Stagione 8 di giugno. Qui maggiori dettagli sul formato in arrivo per la Stagione 8 della Pro League. La Stagione 7 si concluderà con una Finale che riunirà negli Stati Uniti gli 8 migliori team al mondo della Pro League. Tutti i dettagli di questo evento LAN, inclusa la location esatta, verranno condivisi nelle prossime settimane.

La scena esport di Tom Clancy’s Rainbow Six ha concluso il suo secondo anno lo scorso mese con il Six Invitational 2018, che ha riunito i sedici migliori team della Pro League da tutto il mondo per aggiudicarsi un montepremi senza precedenti di 500.000$. Celebrando l’anniversario dell’uscita di Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege e riunendo fan, sviluppatori, streamer e team a Montreal, il Six Invitational 2018 ha fatto registrare 6.2 milioni di ore di visualizzazioni su tutti i canali.