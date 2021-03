Rainbow Six Siege: Crimson Heist ha una data di lancio, presentato l'Operatore Flores

Dopo averne proposto le prime novità all'interno del TTS del gioco, Ubisoft ha finalmente annunciato la data di lancio definitiva di Crimson Heist, ovvero la nuova corposa Stagione di Rainbow Six Siege.

La casa d'Oltralpe ha confermato che Crimson Heist sarà live su tutte le piattaforme a partire da martedì 16 marzo. Non manca insomma molto prima di poter mettere mano a tutte le novità dello shooter cooperativo, tra cui troviamo una rielaborazione della mappa Border, la playlist Newcomer, una nuova arma e altro ancora.

Non poteva mancare poi l'introduzione di un nuovo Operatore: si tratta di Flores, un soldato prettamente offensivo che viene equipaggiato con un kit esplosivo che include una carica RCE-Ratero telecomandata. Questa nuovissima tecnologia consentirà ai giocatori di far saltare in aria ostacoli e pareti a distanza di sicurezza, permettendo di creare crateri nei muri o eliminare gli apparecchi tecnologici della squadra avversaria senza mettersi personalmente in pericolo. Per dare una degna presentazione al suo nuovo Operatore, Ubisoft ha pubblicato un nuovo Story Trailer che potete gustarvi in cima a questa notizia.



Per quanto riguarda nello specifico la mappa Border, il team di sviluppo ha precisato di aver apportato alcune piccole modifiche esteriori e di aver aggiunto pareti e arredamenti interni precedentemente assenti. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo direttamente alle patch note di questo nuovo grande aggiornamento dello sparatutto.

Ubisoft ha recentemente discusso della possibile introduzione di cross-play e cross-progression per Rainbow Six Siege, dichiarandosi estremamente elettrizzata all'idea che gli utenti Xbox e PlayStation possano giocare fra loro senza più limitazioni di alcun tipo.