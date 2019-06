Rainbow Six Siege: Stagione X della Pro League in collaborazione con Acer Predator

Ubisoft annuncia la sua più importante e ambiziosa sponsorizzazione per la Pro League e i Major di Tom Clancy’s Rainbow Six, grazie a una collaborazione esclusiva con il marchio Predator di Acer dedicato al gaming, in vista dell'inizio della Stagione X della Rainbow Six Pro League, previsto per novembre 2020.

Dopo il suo enorme impegno negli esport negli ultimi anni, il marchio Predator di Acer diventerà lo sponsor ufficiale per PC e monitor della Rainbow Six Pro League e i Major, a partire dalla Stagione X della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League e il Six Major di Raleigh annunciato di recente, che si terrà nel corso dell’estate, andando così a fornire una vasta gamma di hardware da gioco ad alte prestazioni per supportare i giocatori professionisti mentre spingeranno al limite le proprie capacità durante le competizioni. Acer equipaggerà le squadre professioniste con desktop, portatili e monitor Predator di alta gamma durante il riscaldamento e nelle partite ufficiali offline. Inoltre, supporterà anche tutti gli appassionati di videogiochi ed esport con postazioni di prova in loco, dove sarà possibile scoprire in anteprima i nuovi contenuti di Rainbow Six Siege.

Questa importante collaborazione include anche azioni di co-branding e promozioni incrociate, oltre a contest globali e una sfida in-game unica, in cui sarà possibile sbloccare un esclusivo oggetto di gioco a marchio Predator. Gli appassionati sono anche invitati a seguire le dirette e il panorama esport di Rainbow Six e Acer Predator sui social media per scoprire tutte le ultime notizie, i contest e i momenti salienti delle competizioni.

Rainbow Six Siege richiama e coinvolge oltre 45 milioni di giocatori in tutto il mondo, mentre la sua appassionata community continua a crescere a passi da gigante. Il Six Invitational di febbraio ha visto un ulteriore incremento dell’interesse, con un aumento del 31% nelle visualizzazioni per l’evento rispetto all’edizione del 2018.

“Unire le forze con Ubisoft aggiunge un nuovo ed emozionante capitolo nel coinvolgimento di Acer per promuovere ed espandere gli esport in tutto il mondo”, ha dichiarato Vincent Lin, vicepresidente associato, Product Marketing and Planning di Acer Inc. “I titoli di Tom Clancy’s Rainbow Six sono leggendari e siamo davvero entusiasti di supportare i giocatori nella loro esperienza competitiva con PC e monitor da gioco Predator".

“Sia Acer che Ubisoft condividono un impegno importante per supportare la fanbase e le squadre esport, non vediamo l’ora di mostrare la portata di questa collaborazione durante i nostri prossimi eventi”, ha dichiarato Geoffroy Sardin, vicepresidente senior vendite e marketing di Ubisoft EMEA. “Collaborare con una figura chiave nel mondo degli esport e un’azienda leader nella tecnologia rinforza la nostra fiducia nel successo, attuale e futuro, del panorama esport di Tom Clancy’s Rainbow Six, mentre continua a crescere e maturare”.

In concomitanza con la nuova sponsorizzazione, la Rainbow Six Pro League torna con alcune novità:

Un programma rinnovato che include due giorni di gioco alla settimana per ognuna delle quattro regioni: America del Nord, Europa, Asia Pacifico e America Latina.

Un aggiornamento del pool delle mappe per consentire ai giocatori professionisti di mostrare le proprie abilità in uno scenario più competitivo possibile.

La rimozione dell’auto-retrocessione per una maggiore competitività nel programma esport di Rainbow Six.

Un montepremi più ricco per la stagione della Pro League, che ora ha raggiunto un totale di 626.000 $ (play-off inclusi).

E molto altro ancora...

Maggiori dettagli sulle principali modifiche della stagione X della Rainbow Six Pro League sono disponibili a questo indirizzo.