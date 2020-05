Rainbow Six Siege, Steel Wave: Ace e Melusi in una nuova immagine ufficiale

Il reveal di Operation Steel Wave, la nuova ed attesissima espansione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, è sempre più vicina ed Ubisoft ci ha permesso di dare un'altra occhiata alla prossima coppia di operatori grazie ad una nuova immagine.

Lo scatto in questione, il cui sfondo riprende quello visto in occasione dell'annuncio di Operazione Steel Wave, ci mostra nel dettaglio l'aspetto dell'operatrice di difesa Melusi e dell'attaccante Ace. Attualmente non sappiamo quali saranno le caratteristiche che contraddistingueranno questi personaggi, ma dalla loro descrizione sul sito ufficiale possiamo intuire che Ace sia il primo attaccante in grado di curare gli alleati in maniera simile a Doc, invece Melusi dovrebbe essere capace di cogliere alla sprovvista il nemico grazie alle sue abilità da predatore.

Vi ricordiamo che il reveal ufficiale dei due nuovi operatori avverrà nel corso del pomeriggio di oggi, 18 maggio 2020, alle ore 18:00 italiane sul canale Twitch ufficiale di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. In attesa di vedere i nuovi personaggi in movimento, vi invitiamo a dare uno sguardo al Rainbow Six European Open Clash, la competizione da 500.000 euro realizzata in collaborazione con FACEIT.