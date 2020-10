Rainbow Six Siege, parte Sugar Fright: c'è il respawn nell'evento di Halloween!

Per la prima volta dal lancio di Rainbow Six Siege, durante l'evento di Halloween sarà possibile effettuare il respawn! A darne l'annuncio sono gli stessi sviluppatori di Ubisoft nel presentare le attività e le sorprese che accompagneranno Sugar Fright su PC e console.

L'evento di Halloween di R6S porta infatti con sé Candy War, una modalità che consente agli Operatori abbattuti di ritornare in gioco e proseguire la battaglia in compagnia degli altri membri della propria squadra.

La partenza di Sugar Fright e delle sfide di Candy War è prevista per domani, martedì 27 ottobre, fino alla giornata del 10 novembre. In queste due settimane, i giocatori potranno cimentarsi in diverse attività "a tinte oscure" in un mondo fantasy pieno di caramelle e morte: in funzione del respawn, lo scopo dei due team sarà perciò quello di raccogliere quante più caramelle possibile prima della scadenza del timer.

Le caramelle saranno disseminate per lo scenario e appariranno nei punti in cui gli avversari verranno eliminati. L'ambientazione che farà da sfondo a Candy War sarà una mappa inedita e appositamente creata per l'evento di Halloween.

Partecipando alle attività di questa modalità a tempo, gli appassionati di Rainbow Six Siege potranno riscattare una Collezione di 30 oggetti unici, incluse delle personalizzazioni esclusive "a tema marionetta" per Zofia, Capitao, IQ, Nomad, Thermite, Castle, Ela, Frost, Goyo e Pulse. Completando le Sfide Evento si potrà poi accedere a dei Pacchetti Sugar Fright con cui ottenere delle ulteriori personalizzazioni.

Per tutta la durata dell'evento, il negozio interno di R6S consentirà l'acquisto dei pacchetti singoli di Sugar Fright per 300 Crediti R6 o 12500 Renown, oltre ai Bundle di ogni Operatore per 1680 Crediti R6 ciascuno. Sapevate infine che Rainbow Six Siege è nel Game Pass su Xbox One in versione Deluxe?