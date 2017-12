Rainbow Six Siege supera 25 milioni di giocatori al lancio dell'Operazione White Noise

: In occasione del secondo anniversario diannuncia cheè disponibile per tutte le piattaforme.

La nuova stagione include la nuova mappa Mok Myeok Tower, ambientata in un altissimo edificio in Corea del Sud, dove il Team Rainbow dovrà intervenire. Operazione White Noise introduce anche tre nuovi operatori , Dokkaebi, Vigil e Zofia, ciascuno dotato di determinate armi personali.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege annuncia anche di aver superato i 25 milioni di utenti registrati. “Gli investimenti a favore dei giocatori sono stati fondamentali per il successo del gioco e la sua longevità è sempre stata un fattore molto importante per noi. Man mano che il gioco progrediva, abbiamo continuato a svilupparlo pensando sempre alla community”, ha dichiarato Alexandre Remy, Brand Director di Rainbow Six Siege. “Siamo davvero felici di come la community ha accolto il gioco, portando con sé i propri amici e aiutandoci a comprendere ciò che potevamo realizzare con quanto abbiamo creato”.

In linea con il continuo impegno nel fornire nuovi contenuti di qualità e integrare i membri della sua community di giocatori in costante crescita, lo studio di Ubisoft Montreal ha recentemente annunciato l’Anno 3 per il gioco. I giocatori possono acquistare il Pass dell’Anno 2 fino al 12 dicembre per ottenere accesso anticipato agli operatori dell’Operazione White Noise.