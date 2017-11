Durante l'ultima conferenza con gli investitori,ha annunciato cheha superato quota 25 milioni di utenti registrati, circa cinque milioni in più rispetto ai dati del precedente trimestre terminato a fine agosto.

La casa francese non ha mai comunicato il numero di copie effettivamente vendute, la compagnia ha però più volte ribadito come le previsioni iniziali (pari a 7 milioni di unità) siano state ampiamente superate da tempo. Rainbow Six Siege è uno dei maggiori successi degli ultimi anni, dopo una partenza a rilento il gioco è stato capace di conquistare il pubblico, guadagnandosi un posto di rilievo anche nella scena eSports.