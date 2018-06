Rainbow Six Siege: svelata la data per Operazione Para Bellum

Rainbow Six Siege riceverà il 7 Giugno un'altra grande espansione che, come di consueto, oltre ad aggiungere nuovi contenuti, andrà anche ad apportare alcune modifiche di gameplay.

Il nome del DLC è Operation Para Bellum e permetterà ai possessori del Season Pass di utilizzare sin da subito due nuovi Operatori di difesa: Maestro e Alibi. I due nuovi personaggi, che fanno parte delle forze speciali italiane, saranno comunque sbloccabili anche da coloro che non posseggono il Season Pass, attraverso la moneta in-game del titolo Ubisoft. Inoltre, nell'aggiornamento a tema italiano, verrà anche introdotta una nuova mappa dal nome Villa e altri numerosi contenuti già previsti per l'update di questo mese.



Operation Para Bellum dunque, sarà l'ennesima espansione tanto attesa dai fan dell'ormai celebre sparatutto-tattico multiplayer di Ubisoft. Andrà ad aggiungere il 39esimo e il 40esimo operatore, entrambi di difesa, che andranno a bilanciare i due attaccanti del precedente aggiornamento.

Vi invitiamo a dare un'occhiata al video di 10 minuti presente in calce, nel quale è possibile farsi un'idea dei nuovi operatori e dell'inedita mappa. Inoltre potete leggervi il provato in anteprima presente sul nostro sito!



Ricordiamo infine che Tom Clancy's Rainbow Six Siege è disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC e che l'Operation Para Bellum sarà rilasciata il 7 Giugno prossimo per tutte e tre le piattaforme.