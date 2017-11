Rainbow Six Siege: svelata l'Operazione White Noise, chiuderà l'anno 2

: Quest'oggiha svelato alcuni dettagli di, la stagione finale dell'anno 2 dell'apprezzato sparatutto tattico in prima persona

Ambientata in Corea del Sud, in questa nuova operazione i giocatori dovranno intervenire in una torre d’osservazione che svetta sulla skyline di Seoul. Per l'occasione, tre nuovi operatori si uniranno al Team Rainbow:

Un aggressore e un difensore del 707th Special Mission Battalion, che sfrutteranno le loro abilità uniche e le nuove armi per gestire situazioni ad alto rischio

Un nuovo operatore polacco dell’Unità GROM

Per maggiori informazioni sui prossimi operatori e sull'aggiornamento White Noise, vi consigliamo di seguire la diretta in streaming durante la finale della Pro League, che si terrà dal 18 al 19 novembre.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'ultima operazione, Blood Orchid, ha portato con sé una nuova mappa e tre operatori inediti, ed è ufficialmente attiva dal mese di settembre.