Rainbow Six Siege: Svelati i contenuti dell'Anno 3, ci sarà l'Italia

Nel corso delle battute finali della, il team di sviluppo si è preso un po' di tempo per svelarci alcuni dei contenuti che ci attenderanno nell'del tactical shooter targato Ubisoft. E, questa volta, ci sarà un po' d'Italia.

Forse non andremo ai mondiali, ma almeno siamo nella squadra Rainbow. Scherzi a parte due dei responsabili del titolo, Kruger e Remy, hanno svelato le quattro stagioni che caratterizzeranno l'Anno 3.

La prima stagione, in arrivo nei primi mesi del 2018, si chiamerà Chimera e avrà due nuovi operatori. Con una particolarità: questi combattenti saranno specializzati nel trattare minacce biologiche. Con tutta probabilità, il nuovo evento co-op per quattro giocatori "Outbreak" avrà proprio a che fare con qualche rischio biologico da disinnescare. Il nuovo Anno porterà anche nuovi oggetti cosmetici con cui personalizzare i combattenti e migliorie al sistema di gioco.

La seconda stagione, invece, vedrà come protagonisti due operatori italiani e una mappa inedita ambientata nel nostro Paese. Ancora non sappiamo a quale forza speciale apparterranno i due operatori, quindi non ci resta che attendere con trepidazione novità in tal senso.

Con la terza stagione il team, introdurrà due operatori di differenti nazionalità: statunitense e britannico; inoltre, gli sviluppatori opereranno anche il rework di alcune mappe, introducendo nuovi design e migliorie tecniche.

La stagione finale, invece, ci porterà nel continente africano e, più precisamente, in Marocco con una nuova mappa e due operatori dedicati.

Insomma, l'Anno 3 di Rainbow Six Siege si preannuncia davvero ricco di novità e molto interessante sotto il profilo dei contenuti. Non ci resta che attendere il Season Pass che, come di consueto, sarà disponibile a partire da dicembre.