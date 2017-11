Rainbow Six Siege: svelato Vigil, l'ultimo Operatore delle Tigri Bianche!

L'operazione White Noise, come abbiamo già visto , aggiunge al roster l'ultimo operatore polacco -- e due nuovi combattenti della Corea del Sud in forza al 707° Special Mission Battalion, conosciuto anche come "Tigri Bianche".

Nel battaglione si addestrano i migliori operatori della Corea del Sud: tra questi abbiamo avuto modo di far la conoscenza di Dokkaebi, letale ragazza esperta di ingaggi non convenzionali.

Ora è il turno di Vigil, terzo e ultimo operatore a giungere in concomitanza con il quarto aggiornamento che si appresta a chiudere l'Anno 2: l'operazione White Noise.

Sappiamo che Vigil sarà un difensore. Il combattente coreano si sente a proprio agio dietro alla maschera, dove nessuno può studiarne il volto.

Per gli scontri a fuoco, invece, è equipaggiato con un K1A e uno shotgun BOSG.12.2 come armi primarie e con la C75 e le SMG-12 come secondarie (dotazione standard anche di Dokkaebi). Vigil sposa l'idea del combattente duro e del soldato tradizionale, ma nel suo repertorio ha un giochetto in grado di cogliere i nemici di sorpresa.

Anche in questo caso, il team di sviluppo ha preferito mantenere uno stretto riserbo, ricordandoci che potremo scoprirne di più solo in occasione delle finali della Pro League, in programma questo weekend a San Paolo.

Vi ricordiamo che fino al 19 novembre potrete giocare gratuitamente a Rainbow Six Siege.