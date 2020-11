Rainbow Six Siege: Tachanka è morto, lunga vita a Tachanka

Ubisoft annuncia che la nuova versione di Tachanka di Rainbow Six Siege è ora disponibile su tutte le piattaforme, dopo la sua fase di test su PC. Lord Tachanka è stato completamente rinnovato per il gioco competitivo, con nuove opportunità di mobilità e gameplay, grazie a un nuovo gadget e alle modifiche apportate al suo equipaggiamento.

Il rinnovamento porta in dote anche una skin élite: Slava Korolyu”(Gloria al re in russo), che offre una versione a dorso nudo di Tachanka, pronto a mettere a ferro e fuoco il mondo. Il difensore russo è stato nettamente migliorato, in precedenza era molto statico ma ora può portare la sua mitragliatrice DP27 come arma primaria ottenendo sia una maggiore mobilità che un’enorme capacità di distruzione delle pareti.

Inoltre, è equipaggiato con un lanciagranate Shumikha, in grado di sparare proiettili incendiari per impedire l’ingresso o bloccare ogni accesso a determinate zone, danneggiando anche i nemici abbastanza coraggiosi da restare nella sua area d’azione. La capacità di resistenza, in origine disponibile sul Test Server, non è più presente nella versione effettiva del gioco.

