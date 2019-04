Rainbow Six Siege: il Team Empire mantiene la vetta della Pro League

Il principale campionato europeo di Rainbow Six Siege è giunto alla decima giornata a sole quattro partite dal termine. Alla fine del viaggio si intravede Milano, sede delle finali della Pro League Season 9 con i migliori team di ogni regione che si daranno appuntamento in Italia per conquistare il titolo.

La situazione europea continua a vedere per il momento il Team Empire in testa tra le otto squadre partecipanti grazie al solido punteggio di nove vittorie e un solo pareggio, unica squadra ancora imbattuta della competizione. L’ultima vittoria è arrivata contro il Team Secret, fanalino di coda del campionato ormai in zona retrocessione certificata. Gli Empire proseguono il loro cammino immacolato, assicurandosi quasi del tutto ormai la partecipazione alle Finals.

Finali a cui potrebbero non partecipare i G2 Esports campioni di tutto, tra cui l’ultimo Six Invitational di Montreal di febbraio. Opposti ai Penta Sports, i G2 hanno trovato la vittoria grazie alle splendide prestazioni di Fabian “Fabian” Hällsten e Joonas ”jNSzki” Savolainen che hanno permesso alla propria squadra di sbloccare la situazione su Consulate sul punteggio di 3-3 e portarsi sul 7-3 finale con quattro round consecutivi vinti. Vittoria anche per i LeStream, secondi in classifica ma realmente troppo lontani dalla vetta che dista ormai 8 punti. Più importante, in questo momento, difendersi dagli attacchi degli inseguitori G2 e Chaos Esports Club, distanti rispettivamente 4 e 5 punti, mentre sembrano ormai definitivamente tramontate le speranze dei Penta a 12 punti in classifica.