Rainbow Six Siege: il Team Empire trionfa alle Finali della Pro League

Come da programma, al Palazzo del Ghiaccio di Milano si è disputata la Finale della Pro League della Season IX di Rainbow Six Siege, l'evento più importante dell'ultima stagione competitiva dello sparatutto tattico di Ubisoft.

La sfida che ha concluso la due giorni del torneo internazionale di R6S non ha tradito i pronostici della vigilia: i due collettivi eSport approdati alla Finale della Pro League hanno offerto uno spettacolo serrato e ricco di colpi di scena.

Grazie alla straordinaria coordinazione tra i propri Operatori nelle fasi offensive e difensive, il Team Empire ha avuto la meglio sul Team Empire con un risultato finale di 2 a 1, con uno scarto esiguo di Round in favore dei pro player più quotati della regione APAC nonostante gli sforzi profusi dal gruppo eSport proveniente da San Francisco, che si vede sfilare il trofeo dalle mani del team russo dopo essere stato alla guida della partita per larghi tratti della prima frazione.

Nel complimentarci con il Team Empire per la vittoria della Pro League e con gli organizzatori dell'evento milanese per lo spettacolo offertoci, vi lasciamo all'approfondimento di Giovanni Calgaro dedicato alle novità della Stagione 2 dell'Anno 4 di Rainbow Six Siege che ci attendono a fine maggio con Phantom Sight, l'Operazione che introdurrà Nokk e Warden oltre alla versione rivista e "corretta" della mappa Cafè.