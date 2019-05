Rainbow Six Siege: ecco il primo teaser della Stagione 2 dell'Anno 4

Ubisoft ha appena pubblicato un misterioso tweet che sta incuriosendo tutti gli appassionati di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, lasciando intuire quelli che sono i primissimi dettagli sulla prossima stagione dello sparatutto in prima persona.

L'immagine mostra quelli che dovrebbero essere i prossimi due operatori di spalle e avvolti da una sorta di nebbia molto scura. Ad accompagnare la scena vi è un messaggio dell'azienda francese che invita i giocatori ad osservare con attenzione il tweet. Purtroppo non sembrano esserci particolari dettagli nascosti nell'immagine ad eccezione del fatto che entrambi i personaggi indossano un dispositivo elettronico al polso. Stando a quanto dichiarato in un leak di qualche settimana fa, l'operatore di attacco dovrebbe essere in grado di diventare temporaneamente invisibile in maniera simile a quanto visto con Vigil. Il difensore, invece, potrebbe disporre di un'abilità che lo rende immune agli effetti di granate fumogene e stordenti.

In attesa che Ubisoft pubblichi nuovo materiale sulla Stagione 2 dell'Anno 4, vi ricordiamo che il Fuoco Amico di Rainbox Six Siege è drasticamente cambiato con l'ultimo aggiornamento e ora chi colpisce i propri alleati subisce lo stesso quantitativo di danno inflitto. Sapevate che il prossimo capitolo di Rainbow Six potrebbe includere anche il singleplayer?