Rainbow Six Siege: Tencent potrebbe considerare un porting mobile in Cina?

Il mese scorso, Tencent e Ubisoft hanno rivelato un accordo strategico in base al quale Tencent pubblicherà e promuoverà i titoli di maggior successo di Ubisoft giochi su PC e dispositivi mobile nel mercato cinese.

L'accordo, che segue l'uscita di Vivendi (per un valore da $ 2,56 miliardi) da Ubisoft, ha visto Tencent investire nel colosso francese, acquisendo una partecipazione del 5% nella società.

"Tencent gestisce la più grande comunità di giochi in Cina e uno dei più grandi e attivi social network al mondo, quindi questo accordo dovrebbe aiutarci a incrementare notevolmente l'esposizione e l'impegno dei nostri giochi in Cina", ha detto in un comunicato stampa Yves Guillemot, CEO e co-fondatore di Ubisoft.

Con l'acquisizione di una quota in Ubisoft e l'ingresso in una partnership strategica per la pubblicazione dei giochi in Cina, Tencent dimostra la sua volontà di consolidare la sua posizione nella sfera del gaming globale.

Per i giocatori, specialmente in Cina, le domande ora sono: di quali giochi stiamo parlando? E su quale piattaforma? Guardando il portfolio di Ubisoft, molti dei suoi titoli di maggior successo sono focalizzati sul single player, sebbene offrano opzioni multiplayer. Questo include alcuni dei suoi franchise più popolari come Assassin's Creed o Far Cry.

Tuttavia, c'è un'eccezione che si distingue dalle altre: Rainbow Six Siege. Lo shooter tattico è stato costruito per essere un titolo esport fin dall'inizio.

Oltre a lanciare con successo PUBG mobile in Cina, Tencent ha anche portato su dispositivi mobili lo sparatutto tattico CrossFire (un titolo estremamente popolare in Cina). Nel primo trimestre del 2016, quando è stato lanciato CrossFire, le entrate della società sono cresciute del 28%.

Se Tencent decidesse di portare Rainbow Six Siege su dispositivi mobile, il gioco avrebbe lo stesso, identico trattamento di titoli come Arena of Valor, PUBG e i titoli di Supercell, ovvero l'integrazione verticale nei social media di Tencent. I titoli mobili della holding si basano sui servizi di chat QQ e WeChat, che supportano i sistemi di pagamento. Ubisoft otterrebbe una percentuale delle entrate generate non solo dagli acquisti in-app, ma anche dalla pubblicità in-app.