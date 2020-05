Rainbow Six Siege: parte The Grand Larceny, scopriamo il nuovo evento

Dopo aver caldeggiato l'ingresso di Rainbow Six Siege in PS Now, Ubisoft festeggia la partenza dell'evento The Grand Larceny. La nuova attività ingame di R6S sarà attiva dal 5 al 19 maggio e porterà in dote tantissime sorprese per gli appassionati dello sparatutto tattico votato al multiplayer cooperativo.

Per tutta la durata di The Grand Larceny si potrà infatti accedere alla nuova modalità Stolen Goods che ricrea nella mappa Hereford l'Inghilterra di inizio '900 per indurre i giocatori a darsi battaglia per la conquista di un ricco bottino.

Le sfide multiplayer 5 contro 5 di Stolen Goods, ispirate alle lotte tra le bande criminali inglesi degli anni '20, ci vedranno imbracciare solo ed esclusivamente uno shotgun: la particolare natura di questa modalità renderà "inutile" la presenza di ostaggi, zone da difendere, fasi di preparazione, droni o bombe da disinnescare. Le uniche concessioni offerteci da Ubisoft saranno quelle degli oggetti speciali da acquisire nelle casseforti sparse per la mappa di Hereford.

Con The Grand Larceny farà il suo ingresso anche la Collezione omonima che porterà in dote ben 31 oggetti, tra cui spiccano gli articoli esclusivi per la customizzazione di Amaru, Fuze, Gridlock, Hibana, Maverick, Echo, Maestro, Kaid, Wamai e Warden. I costumi dallo stile classico ottenibili con la Collezione sono gli stessi presenti nel gioco scegliendo l'Operatore da interpretare durante l'evento. Per ottenere il pacchetto The Grand Larceny basterà completare le sfide speciali o, in alternativa, spendere 300 Crediti R6 o 12.500 Punti Fama nella sezione Pacchetti della schermata principale di Rainbow Six Siege.