Rainbow Six Siege: tutti a tifare i Mkers al Six Invitational, si qualificheranno?

Il successo dei Mkers alla Rainbow Six Siege Italian Cup, che ha visto la prima edizione chiudersi nel novembre 2022, era solo un assaggio di ciò che ora l’organizzazione italiana dovrà completare per portare la bandiera tricolore sotto la luce dei riflettori della scena esport: riusciranno a qualificarsi al Six Invitational di R6S?

Il team è già noto nel Belpaese dopo la qualificazione storica al Six Invitational 2021, poi chiuso al dodicesimo posto. Il roster è ben diverso ora, data la sostituzione di Pietro “Scatto” Scattolin e Sasha “Sasha” Michelizzi con Mario “Dora” Manzato e David “Sorry” Caprio. L’esperienza di Alessio “Aqui” Aquilano, Luigi “Gemini” Ferrigno e Lorenzo “Lollo” Masuccio si farà però sentire e, con le due “nuove leve”, l’impresa potrebbe essere completata una seconda volta.

La competizione internazionale dell’FPS tattico di casa Ubisoft vedrà l’avvio del Closed Qualifier del Six Invitational 2023 il 28 gennaio prossimo, ovvero tra appena tre giorni. Ci sarà un solo slot a disposizione per quattro squadre di tutto rispetto: i russi degli Outsiders sono reduci da una finale al Six Invitational 2022 a Parigi, persa poi contro i TSM che, peraltro, non hanno nemmeno superato il Closed Qualifier nordamericano; o ancora, la formazione europea Team Secret non va sottovalutata, come anche i Natus Vincere che contano sull’italiano Edoardo “T3b” Treglia, ex MACKO Esports.

Un solo biglietto per Montreal in palio, quattro team agguerriti, chi avrà la meglio?