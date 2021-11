Rainbow Six Siege: il torneo eSport PG Nationals alla Games Week & Cartoomics 2021

Ubisoft ha annunciato che il torneo PG Nationals di Rainbow Six Siege farà il suo trionfale ritorno in occasione della Milan Games Week & Cartoomics 2021.

Finalmente, dopo tanto, troppo tempo, le finali del PG Nationals di Rainbow Six Siege tornano in presenza, regalando ai fan del gaming competitivo quel brivido che solo un main event live sa dare. Cori, tensione, gioia e sofferenza, in una parola sola: tifo. Questo sarà il valore aggiunto che renderà le finalissime del Winter Split un appuntamento davvero imperdibile non solo per l’attivissima community di Rainbow Six, ma per tutti gli appassionati dell’esport che conta. Tra gli host presenti Edoardo “EddieNoise” Prisco e Raffaele “IlSolitoMute” Bottone, vero punto di riferimento della community italiana e grandissimo esperto del gioco, che premieranno anche il vincitore del premio “Top Performance” targato WD_Black.

A sfidarsi all’ultima kill venerdì 12 dalle 11:00 sul palco dell’Intel Esports Show saranno i Mkers, campioni in carica e reduci dall’ottimo dodicesimo posto ottenuto al Six Invitational, e i Macko Esports, team determinato a conquistare il titolo invernale ancora una volta, dopo aver battuto l’anno scorso in finale proprio i Mkers. La finalissima, ovviamente, sarà commentata dalle iconiche voci di Etrurian e Chinook che, insieme al pubblico dal vivo, contribuiranno a rendere l’atmosfera dell’Intel Esports Show davvero elettrica e carica di emozione, per un appuntamento da segnare in rosso sul calendario di tutti i fan di Rainbow Six Siege.

Potrete naturalmente seguire l'evento dal vivo alla Milan Games Week & Cartoomics 2021, oppure in diretta streaming sui canali Youtube e Twitch ufficiali di Rainbow6IT.