Rainbow Six Siege: parte il torneo PG Nationals, ecco le squadre in gara

PG Esports rinsalda la propria partnership con Ubisoft annunciando l'edizione 2022 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege PG Nationals, il torneo che sancisce la riapertura della stagione competitiva dello sparatutto tattico dell'azienda francese.

La prima giornata del campionato R6S PG Nationals si terrà il 13 aprile, con la partecipazione delle squadre più importanti e rappresentative del panorama videoludico competitivo italiano oltre, ovviamente, agli appassionati dell'FPS di Ubisoft che assisteranno all'evento sul canale Twitch Rainbow6IT.

I team protagonisti della prossima edizione del PG Nationals, come da tradizione per la competizione, saranno otto: tra questi ritroveremo i Macko, vincitori dell'ultimo Winter Split insieme al diciannovenne Edoardo "T3b" Treglia, uno dei player più talentuosi della scena. All'evento si uniranno anche Mkers e i Totem con una squadra completamente rinnovata pescando a piene mani dal team Be Serious. Il torneo vedrà poi la partecipazione di Hmble, team proveniente dalla seconda divisione, dal collettivo eSport di Axolotl in arrivo dal Promotion Tournament, e poi i gruppi veterani IGP, Outplayed ed Esport Empire.

Al termine della prima fase, il PG Nationals entrerà nel vivo con i Playoff previsti dal 20 giugno, mentre la finale si terrà a luglio inoltrato per determinare il team campione italiano che potrà rappresentare il Bel Paese all'esclusiva Challenger League Europea di Rainbow Six Siege.