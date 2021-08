Rainbow Six Siege: trailer d'annuncio per Crystal Guard, prossima stagione

Nel corso del pomeriggio il canale YouTube ufficiale di Ubisoft ha accolto il trailer d'annuncio della prossima stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, la quale prenderà il nome di Crystal Guard e introdurrà una nuova operatrice d'attacco.

Il filmato in questione ha infatti come obiettivo principale quello di presentare a tutti i giocatori dello sparatutto in prima persona il nuovo personaggio giocabile, Osa. Com'è possibile notare anche nel trailer, si tratta di un'appassionata di tecnologia il cui gadget è davvero particolare se consideriamo che si tratta di un'attaccante: questo personaggio è in grado di posizionare in corrispondenza di finestre (e porte, probabilmente) un vetro antiproiettile che permette di fornire protezione e al tempo stesso di osservare cosa sta accadendo dall'altro lato in maniera simile a quanto si può fare con Mira, uno dei difensori già disponibili. Si tratta quindi di un personaggio che potrebbe dare una bella scossa alle strategie del titolo Ubisoft e, se volete saperne di più sulla sua abilità e sul suo equipaggiamento dovrete sintonizzarvi sul canale Twitch ufficiale dello sparatutto tattico il prossimo 16 agosto 2021, giorno nel quale verrà presentato ufficialmente l'operatore di Crystal Guard.

In attesa della diretta, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i trucchi per essere competitivi in Rainbow Six Siege.