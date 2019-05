Rainbow Six Siege: il primo trailer di Operazione Phantom Sight svela l'attaccante Nøkk

Dopo aver visto l'immagine pubblicata sui social di Rainbow Six Siege, gli appassionati dello sparatutto Ubisoft erano convinti che nuovi dettagli sulla Stagione 2 dell'Anno 4 fossero in arrivo e così è stato.

L'azienda francese ha infatti pubblicato un nuovissimo trailer con protagonista la spaventosa Nøkk, operatrice d'attacco danese la cui abilità principale le permette di attivare una mimetica ottica con la quale trarre in inganno i propri avversari. Il dispositivo che le permette tutto ciò è stato creato in collaborazione con l'operatrice Grace "Dokkaebi" Nam e prende il nome di riduttore di presenza HEL.

Di questo nuovo personaggio non sappiamo molto se non della sua appartenenza allo Jægerkorpset, dov'era temuta a causa della sua capacità di infiltrarsi in aree ostili e terrorizzare il nemico. Leggendo la descrizione è facile intuire che si tratti di un operatore con un livello di corazza molto basso e il massimo della velocità, ma dovremo attendere il reveal ufficiale della prossima stagione il 19 maggio, in occasione della Finale di Pro League di Milano.

Prima di lasciarvi allo spaventoso filmato di Nøkk, vi ricordiamo che il R6Siege ha superato i 45 milioni di utenti e il miliardo di incassi.