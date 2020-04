Rainbow Six Siege, troppi cheater e imbroglioni? Risponde Ubisoft

Rainbow Six Siege continua ad essere uno dei titoli multiplayer più giocati in assoluto, ma come molti prodotti di questo tipo, deve continuamente avere a che fare con cheater e imbroglioni che cercano di prevalere sugli avversari utilizzando trucchi.

In quest'ultimo periodo, in ogni caso, il problema s'è fatto ancora più serio. Ubisoft ha notato un incremento delle segnalazioni di utilizzo di trucchi da parte dei giocatori. Dal momento che questo comportamento non è affatto tollerato, in un lungo post affidato al sito ufficiale il team ha delineato la strategia che intende mettere in atto per combattere la problematica.

Per prima cosa, sta lavorando a un metodo di rilevamento dei giocatori che provocano il blocco della lobby per sfruttare la situazione a proprio vantaggio. In futuro, i dati raccolti verranno impiegati per espellere automaticamente tali cheater. È anche previsto un rafforzamento del rapporto di collaborazione con BattleEye, compagnia che si occupa della messa a punto del sistema anti-cheat integrato in Rainbow Six Siege. In aggiunta, Ubisoft intende aumentare i requisiti per la Modalità Classificata e il grado Campione, per renderle meno accessibili ai bot e agli account illegittimi. Ciò dovrebbe rendere più facile la loro individuazione prima che effettuino l'accesso alle classificate. Tale obiettivo verrà raggiunto con una limitazione all'accumulo di punti esperienza giornalieri in PvE.

Tutte queste modifiche sono attualmente in fase di sviluppo, pertanto non risultano ancora attive nel gioco live. Nei giorni scorsi è tuttavia arrivata una patch con delle modifiche agli Operatori di Rainbow Six Siege.