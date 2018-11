Rainbow Six Siege: tutte le novità di Operazione Wind Bastion in un video gameplay

Rainbow Six Siege si appresta a entrare nella Stagione 4 dell'Anno 3 con Operazione Wind Bastion, la nuova espansione che introdurrà due nuovi Operatori e la mappa inedita “Fortezza” ambientata in Marocco.

Il video gameplay che trovate in apertura di notizia ci illustra i due nuovi operatori in azione: Kaid e Nomad. Kaid (difesa) è il comandante più famoso della celebre Kasbah Sekhra Mania; le sue armi principali sono i fucili AUG A3 e TCSG 12, mentre la sua arma secondaria è una 44 Magnum semi-automatica; all’occorrenza può utilizzare il filo spinato e la granata a impatto, mentre la sua abilità unica è l’elettroartiglio Rtila, uno speciale gadget che gli permette di elettrificare muri rinforzati, botole, filo spinato e scudi mobili, rendendo la vita difficile a chiunque tenti di assaltare la Kasbah o altre strutture. Nomad (attacco) è l’esperta in operazioni ambientali del GIGR (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Royale); le sue armi principali sono i fucili AK-74M e ARX200 e anche lei utilizza una 44 Magnum semi-automatica come arma secondaria; i suoi gadget sono la granata stordente e la carica da irruzione, mentre la sua abilità unica è il Lancia Pugni d’Aria, un accessorio personalizzato per il suo fucile che le permette di lanciare speciali granate repulsive.

Rainbow Six Siege: Operazione Wind Bastion sarà disponibile da domani nella Regione di Test Pubblico, mentre arriverà nel gioco vero e proprio nel mese di dicembre.