Rainbow Six Siege, Ubisoft anticipa grandi cambiamenti per l'ecosistema esport

In seguito al Six Jönköping Major di novembre, Ubisoft si prepara a una nuova stagione competitiva annunciando cambiamenti significativi all’ecosistema esport di Rainbow Six: Siege, tra cui l’introduzione di un nuovo circuito globale e una partnership con BLAST.

Ubisoft ha infatti annunciato che il circuito Global della prossima stagione inizierà nel marzo 2023 e vedrà la suddivisione delle competizioni internazionali in sei regioni “chiuse”: Europa, Nord America, Brasile, Giappone, Corea del Sud e America Latina. Ci sarà un determinato numero di grandi squadre partecipanti, accompagnate da alcuni team più piccoli che potranno qualificarsi tramite gli Open Qualifier. Gli stessi Major includeranno anche una nuova fase pre-gironi e playoff, ma Ubisoft non ha parlato nel dettaglio di questa novità.

La season durerà da marzo a febbraio del prossimo anno e vedrà delle pause durante le quali gli organizzatori di terze parti potranno proporre al pubblico internazionale altri tornei. A tale proposito, Ubisoft ha dato vita a una partnership pluriennale con BLAST, organizzatore che opera in tutte le regioni (eccetto il Giappone) e che sicuramente darà un contributo eccezionale alla scena esport di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

Leo Matlock, amministratore delegato dello sviluppo di BLAST, ha commentato: "Abbiamo piani entusiasmanti per elevare e far crescere la scena degli esport di Rainbow Six Siege e non vediamo l'ora di sfruttare appieno la nostra esperienza nel settore e la tecnologia di prima classe attraverso la trasmissione, la produzione e la diretta -to-consumer streaming, per creare un ecosistema di cui la comunità possa essere orgogliosa ed entusiasta”.

Restando nella scena esport, lo scorso novembre abbiamo seguito la vittoria della Rainbow Six Siege Italian Cup da parte dei Mkers.