Rainbow Six Siege: Ubisoft guarda al free-to-play, ma solo dopo aver risolto lo 'smurfing'

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di PC Gamer, il direttore di Rainbow Six Siege, Leroy Athanassoff, ha confermato l'intenzione di Ubisoft di trasformare lo sparatutto tattico in un titolo free-to-play nel prossimo futuro, magari in coincidenza del lancio di PS5 e Xbox Series X.

Stando a quanto svelato da Athanassoff, infatti, nel futuro di Siege potrebbe esserci un passaggio al modello economico dei free-to-play, anche se "la decisione finale spetta all'azienda. Penso però che tra noi membri del team di sviluppo, il passaggio al free-to-play è un qualcosa che auspichiamo che accada ad un certo punto, vogliamo che il gioco sia accessibile a tutti".

Fatta questa dovuta premessa, il direttore di R6S spiega però quali possono essere le principali problermatiche da superare per trasformare l'attuale versione del gioco in un titolo gratuito: "C'è bisogno che alcune funzionalità siano pronte per fare sì che Siege possa essere un gioco F2P valido e di successo. Una delle cose che occorre valutare con estrema attenzione, ad esempio, è il problema dello smurfing".

Nel gergo videoludico, lo "smurfing" indica il comportamento adottato dai giocatori più esperti che decidono di aprire un nuovo account per essere abbinato a partite con un alto numero di neofiti e riuscire, così facendo, a vincere con relativa facilità. A detta di Athanassoff, lo smurfing potrebbe incidere negativamente sull'esperienza di gioco offerta a coloro che, in futuro, vorranno immergersi nelle sfide di Rainbow Six Siege nextgen su PS5 e Xbox Series X approfittando del suo ipotetico passaggio al free-to-play: "Ciò che è importante per noi è scoprire se un utente è altamente qualificato, perchè il problema che abbiamo attualmente è che si può essere un giocatore con l'esperienza di un livello Diamante e riuscire comunque ad accedere a delle partite impostate per accogliere solo giocatori di livello Bronzo".