Rainbow Six Siege: Ubisoft e Hyperx insieme per i tornei Majors 2018

annuncia una collaborazione con, la divisione di Kingston dedicata al gaming, per la sponsorizzazione dei torneidi. HyperX è partner ufficiale ed esclusivo di headset per i due maggiori eventi del 2018: il Six Invitational e i Six Major.

Il panorama eSports di Tom Clancy’s Rainbow Six sta crescendo a livello globale e Ubisoft ha scelto HyperX per la qualità dei suoi headset di gioco e per essere un importante membro della community del settore da oltre dieci anni. La collaborazione tra Ubisoft e HyperX è iniziata nel 2016.

"Siamo davvero felici di collaborare con HyperX per i maggiori eventi eSports di Tom Clancy’s Rainbow Six di quest’anno," ha dichiarato Geoffroy Sardin, Vicepresidente vendite e marketing di Ubisoft EMEA. "Questa partnership mostra il forte legame creato con HyperX fin dai primi giorni di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e il sempre maggior interesse nella scena eSports di Tom Clancy’s Rainbow Six e le relative competizioni."

"HyperX è lieta di collaborare con Ubisoft per i tornei Majors 2018 di Tom Clancy’s Rainbow Six," ha dichiarato Annie L. Gerard, Global Strategic Marketing Manager di HyperX. "I concorrenti giocheranno a livelli più elevati mentre avranno in dotazione gli headset HyperX Cloud Revolver, noti per l’eccezionale chiarezza audio e un ampio soundstage. Non vediamo l’ora di far parte della community di Rainbow Six Siege e supportarne la crescita."

Ubisoft ha appena annunciato un nuovo formato per l’anno 2018-2020 della sua scena eSports di Tom Clancy’s Rainbow Six. Una formula rinnovata che ora includerà due tornei Majors, eventi in cui si potrà assistere alla più intensa azione di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. In aggiunta al Six Invitational ogni febbraio, si svolgerà anche un torneo “Six Major” ad agosto.

Come prima edizione, il Six Major Paris si terrà a Parigi ad agosto 2018. Il Six Major Paris e il Six Invitational avranno un montepremi di 350.000 e 500.000 dollari rispettivamente, con entrambi gli eventi che vedranno impegnate 16 squadre di tutto il mondo. HyperX è il partner esclusivo di headset gaming per i tornei Majors 2018 di Tom Clancy’s Rainbow Six.