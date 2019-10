Rainbow Six Siege: Ubisoft intenta una causa contro i cheater di MizuSoft

Ubisoft ha dato mandato ai suoi legali di aggredire, è proprio il caso di dirlo, con le "armi pesanti" il team di cheater, chiamato MizuSoft, che aveva messo in piedi un vero e proprio sistema di business in Rainbow Six Siege.

Gli avvocati di Ubisoft credono che la figura chiave di MizuSoft vada ricercata in un adolescente olandese, aiutato da sua madre per la gestione delle sottoscrizioni e dei pagamenti. MizuSoft offriva servizi di cheating tipici in R6 come il wallhack o l'annullamento del rinculo delle armi. Ubisoft ha affermato di aver investito molti soldi nella lotta ai cheat, di conseguenza ha intentato una causa per chiedere ingenti somme di denaro come risarcimento danni. La cosa curiosa è che uno dei principali "cheatmaker" sembra aver concesso un'approfondita intervista alla BBC. Secondo Ubisoft, MizuSoft ha venduto pacchetti di cheat da 12 euro al giorno, 30 euro a settimana e 70 euro al mese, riscuotendo una grossa somma di denaro. Al momento la società punta a circa dodici probabili membri di MizuSoft, due dei quali sono già noti.

Intanto sul fronte Rainbow Six Siege, sono partiti i festeggiamenti di Halloween con l'evento Doktor's Curse. Solo qualche giorno fa Ubisoft ha pubblicato l'ultima patch per Rainbow Six Siege che introduce alcuni bilanciamenti.