Rainbow Six Siege: Ubisoft non rimpiange i numerosi utenti tossici che sono stati bannati

Tom Clancy's Rainbow Six Siege è un titolo particolarmente seguito e, come spesso avviene in questo genere di giochi, è popolato da un discreto numero di giocatori considerati "tossici".

Questa tipologia di utenti non fa altro che insultare i propri compagni di squadra e rendergli la vita impossibile, rappresentando quindi un vero e proprio problema per gli sviluppatori. Fortunatamente Ubisoft, che vuole ci sia un ambiente di gioco sereno per tutti, ha implementato varie misure a prova di giocatore tossico, in grado di procedere automaticamente al ban dopo un insulto scritto in chat.

Nelle ultime settimane sono piuttosto numerosi gli utenti che sono stati colpiti da provvedimenti e l'azienda francese sembra esserne molto soddisfatta. Ecco infatti le parole del brand director Alexandre Remy:

"Il sistema di ban sta andando molto bene e siamo molto sicuri del suo funzionamento. Quel sistema sta inoltre evolvendosi. Chiunque scriva insulti razzisti o omofobici in chat riceverà in maniera automatica un ban temporaneo. Al terzo ban temporaneo scatterà poi quello permanente."

"Si tratta di una posizione molto rigida da parte di Ubisoft per risolvere il problema della tossicità nel gioco. Questa caratteristica si evolverà in futuro e stiamo pensando di inserire dei filtri per impedire l'utilizzo di alcune parole, in modo tale che non vengano nemmeno viste dagli altri giocatori."

"C'è un detto che recita 'la tua libertà finisce dove inizia la mia'. Per noi non si tratta di uguaglianza o libertà, ma di rispetto. Comportarsi in modo rispettoso è fondamentale. Il rispetto è tutto ciò che chiediamo ai nostri utenti. Credo che le misure di sicurezza che stiamo implementando aiuteranno i membri della community ad avere rispetto tra loro."

Insomma, pare che un atteggiamento così duro stia solo facendo bene al gioco e agli utenti che popolano i server.

Vi ricordiamo che Operation Grim Sky, l'ultima espansione, è arrivata solo qualche giorno fa insieme a tantissime novità. Sapevate che attivando la verifica in 2 passaggi in Rainbow Six Siege sbloccherete una skin esclusiva per Thermite?