Rainbow Six Siege: Ubisoft offre la possibilità di comparire al November Six Major

Ubisoft ha annunciato che tutti i fan di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege potranno mostrare il proprio supporto per le loro squadre di eSport preferite durante il November Six Major, grazie al Fan Mosaic, creato appositamente.

Questa creazione, che sarà condivisa sugli stream e sui social media durante la competizione, darà ai fan l’occasione di lasciare il segno nello show mentre sono al sicuro a casa propria. Il Fan Mosaic segna un nuovo traguardo per gli eSport di Rainbow Six. Per la prima volta, la nostra community potrà mandare le proprie foto e vederle comparire sullo sfondo di uno stream di eSport di Rainbow Six– l’Asia-Pacific November Six Major, che si terrà dal 25 al 29 novembre 2020.

Tutti i fan degli eSport che desiderano partecipare dovranno semplicemente mandare le proprie foto a Ubisoft, seguendo le linee guida presenti nel post del blog di Rainbow Six Siege. Tra tutte le immagini ricevute, Ubisoft selezionerà tutte quelle che sono in linea con i valori aziendali (rispetto, non tossicità, sportività, inclusione…) e le inserirà nel mosaico.