Rainbow Six Siege: Ubisoft parla del supporto futuro in vista di PS5 e Xbox Scarlett

Alex Kirpazis di Ubisoft ha recentemente discusso dei piani per il supporto a lungo termine di Rainbow Six Siege, uno dei giochi più popolari della casa francese con milioni di giocatori attivi e competizioni eSport in tutto il mondo.

Cosa succederà quando usciranno PlayStation 5 e Xbox Scarlett? Rainbow Six Siege uscirà anche su queste nuove piattaforme? Kirpazis non si sbilancia ma conferma "Rainbow Six Siege è qui per restare ed il nostro obiettivo è quello di portare il gioco sul maggior numero di sistemi e renderlo accessibile a quante più persone possibili. Tuttavia al momento non abbiamo niente da annunciare a riguardo."

Kirpazis ribadisce come ci siano dei piani a lungo termine per Rainbow Six Siege, nello specifico è stato più volte citato un piano decennale che porterà il totale degli operatori a 100. Con Operazione Ember Rise gli operatori sono arrivati a quota 50, il supporto continuerà dunque ancora a lungo, quasi certamente anche su PlayStation 5 e Project Scarlett, almeno fino a quando la community continuerà ad essere attiva e numerosa come oggi.

L'espansione Operation Ember Rise ha introdotto i due nuovi operatori Amaru e Goyo, per saperne di più vi rimandiamo all'anteprima della terza stagione di Rainbow Six Siege.