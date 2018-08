Rainbow Six Siege: Ubisoft potrebbe riproporre contenuti PvE simili ad Outbreak

Quando si parla di Rainbow Six Siege è impossibile non pensare subito alla sua componente PvP, che nel tempo sta diventando sempre più popolare tra gli amanti degli sparatutto multiplayer competitivi.

Esiste però una piccola parte dell'utenza del titolo Ubisoft affezionata ai contenuti PvE e che, anche se limitati alle Simulazioni e alla Caccia ai Terroristi, continua a giocarli con piacere. Esattamente per questa ragione, sono stati in moltissimi ad aver apprezzato l'evento coop Outbreak, che ha permesso a questi giocatori di vivere un'esperienza diversa e sbloccare dei contenuti esclusivi che gliela ricorderanno per i prossimi mesi.

Nel corso di una recente intervista, è stato chiesto agli sviluppatori se ci sono delle possibilità che le prossime stagioni propongano un evento simile a quanto visto in Operation Chimera:

“Il processo che ci ha portato allo sviluppo di Outbreak è stato molto divertente. Per noi è stata l'occasione perfetta per creare dei contenuti che andassero oltre i semplici operatori o le mappe di gioco, è stato un modo per portare in Rainbow Six Siege una ventata d'aria fresca. Al momento non abbiamo piani per altri eventi simili nelle prossime stagioni, ma ci stiamo pensando.”

Insomma, potrebbe volerci un po' prima di poter rivivere un'esperienza simile, ma sembra piuttosto chiaro che gli sviluppatori siano al corrente del fatto che Outbreak sia stato molto apprezzato.

Vi ricordiamo che Operation Grim Sky è arrivata sui Technical Test Server della versione PC (tramite uPlay). Grazie ad un filmato ufficiale è anche possibile dare una rapida occhiata all'equipaggiamento e alle abilità specifiche di Maverick e Cash, i due nuovi operatori di Grim Sky.