Rainbow Six Siege: Ubisoft presenta il nuovo operatore 'Thorn' in un trailer inedito

Ubisoft ha annunciato una nuova operazione per il suo celebre shooter cooperativo tattico Tom Clancy's Rainbow Six Siege, presentando al contempo il nuovo operatore che sarà al centro dei contenuti inediti.

Come si apprende dalla presentazione pubblicata sul sito ufficiale di Rainbow Six Siege, il nuovo operatore è la specialista Brianna Skehan detta "Thorn", una soldatessa irlandese con ottime caratteristiche difensive che sarà protagonista della nuova operazione denominata "High Calibre". Nel frattempo Ubisoft ha offerto ai giocatori un primo sguardo sull'operatore Thorn, definita come "una donna devota, testarda, inattaccabile" e in grado di completare la squadra alla perfezione, fedele ai suoi compagni e letale per i nemici.

Equipaggiata con una speciale e futuristica mina a frammentazione, Thorn è in grado di proteggere il proprio perimetro dalle incursioni degli avversari e dare supporto ai compagni bisognosi. Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che tutti i dettagli sull'operazione High Calibre e sull'operatore Brianna "Thorn" Skehan verranno svelati con una live dedicata sul canale Twitch di Rainbow Six Siege il prossimo 8 novembre.